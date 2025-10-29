Слънчево време ни очаква днес

Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6°, в София – около 1.

През деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21°, в София – около 16.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад.Минималните температури ще бъдат между 6 и 10°, а максималните - от 16 до 18°. Температурата на морската вода е 17-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, на повече места и по-трайна през почивните дни.

Минималните температури ще се повишат слабо и ще са между 5 и 10°, а максималните - между 18 и 23°, по-ниски през почивните дни в местата с трайни мъгли.