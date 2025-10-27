Жълт код за силен вятър в почти цялата страна утре

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в почти цялата страна за вторник, 28 октомври.

Ще духа силен вятър от запад-северозапад с пориви до около 85 километра в час.

Предупреждението не важи само за областите Перник и Кюстендил, както и за района на Централна Стара планина.

През нощта след временно разкъсване и намаление на облачността, от северозапад отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°.

Утре преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони.

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.