Облаци, дъжд и сняг в планините

Облачно, ветровито и със слаби валежи от дъжд ще е времето днес.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3 градуса.

Ще превалява и край морето, повече дъжд ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. На брега термометрите ще се качат до 14°-16°, сред вълните от 2-3 бала - до 18 градуса.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време. Ще има и валежи.