Застудяване с дъжд

Дъждовен и значително по-хладен 4 ноември ни очаква. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°.



По Черноморието облачността ще бъде значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

В средата на седмицата вятърът ще отслабне – в Западна и Централна България ще бъде слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, а в Източна – ще бъде от север-североизток, слаб до умерен. В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна.

В четвъртък в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната – на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.

Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, дневните ще останат почти без промяна – между 10° и 15°, в четвъртък – и малко по-високи.