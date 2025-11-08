Облачно с дъждове и вятър в събота

Предстоящите почивни дни ще са преобладаващо облачни, но не и студени. В събота следобедните температури, ще се движат между 13 и 18 градуса, а в неделния ден - между 15 и 20-22 градуса.

Първият от дните ще е дъждовен с по-напоителни есенни дъждове в западната половина на страната. Едва привечер и през нощта валежната зона ще се измести в източните райони. Ще духат ветрове от Юг-Югоизток с осезаеми пориви в почти цяла България.

В неделя призори вятърът ще утихне с условия за понижена видимост и ниски облаци. В равнините и покрай Дунав мъглата ще е по-трайна. В хода на деня облачността ще се разкъсва. Ще превали за кратко в отделни точки на Източна България.

Развитието на циклони ще продължи в началото на следващата седмица. В понеделник и вторник отново ще вали дъжд. От сряда нататък обаче валежите ще станат изключение. Ще има по-чести разкъсвания на облачността. Сутрините ще са мъгливи в равнинната част от страната.

Температурите ще са с тенденция към захлаждане - сутрините към четвъртък-петък ще падат до стойности, близки до нулата. В топлите часове термометрите ще се движат от 10 до 15 градуса.