Слънчеви дни с мъгла и мраз сутрин

През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще остане без особена промяна. Сутрините ще са мъгливи покрай водните басейни, в много от ниските райони на Дунавската равнина и Горнотракийската низина.



До понеделник облачността над мъглите ще е минимална и денем ще е преобладаващо слънчево. Сутрин - прохладно до степен мразовито със скреж и тук-там слана, следобед - усещане за топло време с температури между 13 и 18 градуса в събота, с градус-два по-високи в неделя. В понеделник ще е пикът на настоящия сух цикъл и термометрите ще отбележат до към 22-23 градуса.



Вторник и сряда следващата седмица ще са облачни и дъждовни в Западна и част от Северна България. Под влияние на студен атмосферен фронт се очакват валежи, по-напоителни в Северозапада. В останалата част на България - променлива облачност с кратки слънчеви интервали.



Времето след това ще остане неустойчиво - с динамична облачност и оскъдни локални превалявания. По-съществена валежна обстановка предстои около 26-27 ноември.



В районите с облаци и дъжд ще е осезаемо по-хладно - дневни температури между 10 и 15 градуса. В южните и източните части на България термометрите ще гонят стойности между 15 и 18 градуса, до малко над 20 към 22-23 ноември.