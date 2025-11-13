До 21° през уикенда, следващата седмица - дъжд

През почивните ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 15 до 20 ноември на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В останалата част от страната в събота ще бъде слънчево, a в неделя - с разкъсана висока облачност.

Температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

В понеделник вятърът от юг-югозапад ще се усили и с него ще се затопли още. Облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали.

Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът за кратко ще стане от запад-северозапад и с него температурите в западните райони ще се понижат значително, а в централните и източните ще останат все още сравнително високи до около 20°.

В сряда и четвъртък вятърът отново ще е от юг и ще се усили, повече в Източна България. Облачността ще е по-често значителна, но само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Температурите отново ще се повишат и в четвъртък минималните ще са между 8° и 13°, а максималните - между 18° и 23°.