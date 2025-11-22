Седмична прогноза за времето: Валежи в цялата страна

Pетър Янков дежурен синоптик в ТВ-МЕТ,

специално за “Труд news”

Минималните температури ще бъдат от 6 до 12 градуса, а по Черноморието: до 15 градуса. Сутринта ще има слънчеви часове. Бързо от запад ще се заоблачава. Следобед в западните райони ще започнат валежи, които ще продължават и през нощта. Вятър - до умерен (скорости до 25 км/ час), от югозапад. По високите части на планините ще духат засилени ветрове от югозапад (скорости до 60 км/ час). Максимални температури, от 16 до 21 градуса. По Черноморието дневни температури до 22 градуса, за района на София 16, 17 градуса.

Планини

Над планините - през деня увеличение облачност, следобед ще превалява слабо, над 2300 м макър сняг.

Вятърът по високите части, над 2500 м ще бъде от югозапад, с пулсове до 60 км/ час. Максимални температури за деня - над 2500 м височина - около -2 до 2 градуса,

а на 1500 м - от 6, до 11 градуса.

Европа

Два мощни Циклона, с центрове над Прибалтика и над Алпите ще носят дъждове и силни ветрове над Централна Европа.

Интезивни валежи ще валят в Южна Полша , в Чехия и на юг - в Швейцария , в Северна Италия и над Черна Гора и в Албания.

България остава в периферията на активните атмосферни процеси с ветровито време и пренос на по-топъл и влажен въздух.

В неделя отново бързо ще се заоблачи. Ще превалява в западните и централни райони, като по високите западни полета ще превалява дъжд и сняг.

В населените места не се очаква снежна покривка. Ще бъде студено за сезона с температури под 10, 15 градуса. В София очаквана максимална температура 8, 9 градуса.

В понеделник ще бъде ветровито, с разкъсана облачност до слънчево. Ще се затопля.

Във вторник ще се задържи ветровито със значителна облачност от високия етаж. Не се очакват валежи.

В сряда, в четвъртък и в петък България ще бъде притегателен център за средиземноморски циклони, които един след друг ще носят валежи в цялата страна.