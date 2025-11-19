Жълт код за силен вятър в половин България утре

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт предупредителен код за опасно време и силен вятър в 17 области на страната за утре, четвъртък, 20 ноември. Времето ще се задържи динамично, като се очакват валежи и значителна облачност.

Предупреждението е в сила за областите: Русе, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Шумен, Разград, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, София област и София град.

В тези райони ще духа силен югозападен вятър с пулсации до 80 км/час.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще останеумерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони.

Максималните ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°.