Оранжев код за дъжд: НИМХ предупреди за опасност от наводнения

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за значителни валежи в Западна и Южна България за четвъртък, 27 ноември.

Предупреждение от втора степен (оранжев код) е обявено за шест области - ,Кюстендил Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. Там може да има значителни валежи от дъжд, в количества 35-65 мм.

Жълт код е обявен за 11 области, където се очакват 20-30 мм дъжд.

През следващите 48 часа в части от областите Стара Загора, Видин, Монтана, Кюстендил и Благоевград има опасност от възникване на поройни наводнения, предупреждават от НИМХ.

След обяд над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух.

През следващото денонощие ще бъде облачно и дъждовно. Значителни валежи от дъжд ще има през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е на изток. В Дунавската равнина и Западна България ще нахлува студен въздух, там и температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В останалата част от страната вятърът ще остане умерен и поривист и минималните температури ще са между 7° и 12°, а максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната температура ще е около 6, максимална – около 8°.