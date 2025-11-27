Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Административният съд в София е обявил нищожността на разпореждането за допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за поскъпването на паркирането в синя и делена зона, съобщават от институцията. Определението не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд.

В административния съд е образувано дело по жалби против разпоредбите от изменената наредба за организация на движението на територията на Столична община. Определението на съда е само за предварителното изпълнение на решението на общинския съвет.

Според него от 5 януари трябва да влязат в сила новите цени за паркиране – 2 евро на час за синя зона и 1 евро – за зелена, при съответно от 2 лв. и 1 лев в момента.

Повишава се и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона. При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро.

Беше прието и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г. С гласуваните от СОС промени се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.