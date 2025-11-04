Личните документи по-скъпи от януари

Увеличението на цената е с над 60 на сто

От януари 2026 г. се увеличава таксата за издаване на лична карта. Издаването на нов личен документ със срок на валидност от 4 години ще струва 21 лв. вместо досегашните 13 лв., а такъв с валидност от 10 години - 30 лв. вместо 18 лв.

Поскъпването е с над 60% и се въвежда за втори път. Първото увеличение беше в началото на 2025 г. Обикновената услуга за лична карта тогава стана 30 лв., а бързата и експресната - съответно 60 и 150 лв. Решението на Министерството на вътрешните работи беше отменено, след като предизвика недоволство.

Заявления могат да се подават във всяко районно управление в сектор Български документи за самоличност чрез обикновена услуга. А гражданите, които имат валиден български електронен подпис, могат да подават заявления за издаване на лична карта или паспорт в електронния портал на МВР за административни услуги на адрес e-uslugi.mvr.bg. Чрез портала могат да се получават и удостоверения за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Заявления за подновяване на документи за самоличност се подават могат да се подават преди да изтече срокът им на валидност и до 30 дни след него. Глобата при неспазване на този срок е в размер от 50 до 250 лв.