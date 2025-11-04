Лагард подписа българските евробанкноти

Евро е изписано на кирилица

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и управителят на БНБ Димитър Радев представиха и се подписаха на българските банкноти в евро по време на конференцията “България на прага на еврозоната” в резиденция “Бояна”. Банкнотите ще бъдат изложени в музея на БНБ.

Думата “евро” на тях е изписана на кирилица. Осигурено е достатъчно количество от банкноти и монети. Разплащането с тях ще става от 1 януари 2026 г.. Има банкноти на стойност от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Ще бъдат приемани и плащания в лева, но дигиталните плащания ще са само в евро.

Радев успокои гражданите, че няма нужда да се подготвят предварително, а Лагард заяви, че притесненията са нормални за всяка държава, която е влязла в еврозоната. Президентът на ЕЦБ си спомни с добро за онзи 1 януари, на който европейските държави са се отказали от националните си валути.

Тя призова да не се спират реформите в България. Увери, че еврото е първата стъпка към европейска интеграция, която ще донесе сигурност и просперитет като посочи за пример увеличаването на националния доход на страните в еврозоната с 10% след присъединяването им към нея. Относно поскъпването на стоките и закръглянето на цените в евро, Лагард коментира, че ефектът ще е минимален и видим само през първите 6 месеца.