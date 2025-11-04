37% от българите не са ходили на профилактични прегледи

Изоставаме по здравословен начин на живот

Онлайн проучване сред 27 000 души от 22 европейски държави показва, че по-малко от половината българи водят здравословен начин на живот.

Проучването е извършено в периода февруари - март 2025 г. от фармацевтична копания. Участниците са на възраст между 18 и 76 години. Отговаряли са на въпроси на теми начин на живот, грижа за себе си, психично здраве, превантивно здраве и удовлетвореност от здравната система.

Данните от проучването показват, че 37% от българите никога не са ходили на профилактичен преглед, а доверието в здравната ни система е под средното за Европа.

Само 40% от нас споделят, че живеят здравословно, а при останалите европейци процентът достига до 52%.

Българите отговарят, че нямат мотивация за здравословен начин на живот, поради липса на време през деня. Въпреки това малко над 60% от нас са в добро физическо здраве и предприемат мерки за предотвратяване на заболявания. Здравословното хранене се счета за най-добрата превантивна мярка.

От друга страна, вредните навици като пиене на кафе, енергийни напитки, тютюнопушене и употреба на алкохол не са чужди съответно на 86%, 50% и 40% от българите, показва проучването.