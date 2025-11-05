Столицата спечели награда “Град за пример”

Кметът Васил Терзиев пътува за приза в Рио Де Жанейро

София спечели награда на COP30 Local Leaders Forum в категория “Здрави градове, силни общности” на световните награди “Local Leaders Awards 2025” на Bloomberg Philanthropies. Столицата ни беше класирана заедно с бразилския град Баркарена.

Наградата е знак за последователността и усилията на София за по-чист въздух и по-здравословна среда. За нея кандидатстват над стотици градове от над 40 държави.

Кметът Васил Терзиев отпътува специално за церемонията, която се проведе на 4 ноември в Рио Де Жанейро. В профила си във фейсбук той коментира, че наградата е признание за усилията на целия град и че устойчивото развитие не е лозунг, а реална промяна в живота на хората.

Терзиев уточни още, че инвестициите в зелена енергия, климатично неутрално бъдеще ще продължат.

Общинската администрация работи по въвеждането на нискоемисионни зони за автомобили и отопление, подмяна на стари отоплителни уреди, разширяване и облагородяване на зелените площи в града и др. Мерките са част от Пътната карта за климатична неутралност на града, която цели да намали емисиите от ключови сектори с 81% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г.