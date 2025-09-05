Росен Желязков: Целенасочените атаки срещу институциите подкопават доверието на обществото

„Целенасочените атаки срещу институциите подкопават доверието на обществото“, заяви премиерът Росен Желязков във връзка с инцидента с началника на ОДМВР–Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от правителствената информационна служба. Министър-председателят подчерта, че институциите са основата на държавността и че правителството твърдо стои зад всеки представител на властта. Росен Желязков призова обществото да уважава институциите и да не подкопава доверието в тях.

„Случаят в Русе показва, че сме достигнали до момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между органите на властта, само заради търсенето на краткосрочен политически дивидент за изграждане на нова партия и участие в кампании, които използват средства и методи за рушене на авторитета на институциите“, заяви премиерът.

Министър-председателят откри нова сензорна линия на държавната граница с Република Турция в района на с. Крайново, изградена по проекта „Разширяване обхвата на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница – етап 4“. Линията е част от цялостната програма на Министерството на вътрешните работи за изграждане на сензорни линии, стационарни постове и мобилни системи за наблюдение, с цел по-ефективна охрана на външната граница на Европейския съюз.

„Поредното технологично въведение и съоръжение става част от цялостната система за опазване на европейската граница. Това не е просто границата между България и Турция, това е границата между останалия свят и Европейския съюз. Граничните полицаи са онези достойни жени и мъже, които неуморно, без работно време, без гарантирана почивка, понякога и без отпуск, правят необходимото, за да живеят спокойно българите и европейците“, заяви премиерът.

„Там, където свършва пътят на каналджиите, там започва дежурството на българския граничен полицай.

Благодарим ви за отдадеността! Благодарим ви за великолепните резултати!“, заяви от своя страна министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той изтъкна ключовата роля на граничните полицаи в опазването на най-натоварената граница на Европейския съюз. „Вашата работа не просто ни пази от хаоса на нелегалната миграция, но и ни пази от едно от най-тежките престъпления в днешно време – трафика на хора“, категоричен беше Даниел Митов. Той увери, че ръководството на министерството ще продължи да се грижи за служителите си както кадрово, така и технологично.

До края на година българо-турската граница ще се превърне в модерен пример за ефективна охрана и иновации, отбеляза комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР.

Той подчерта, че границата с Турция ще бъде оборудвана с пълния спектър от необходими компоненти - както технически, така и инженерни решения. Комисар Златанов добави, че парка от новозакупените автомобили на Гранична полиция вече надхвърля 500.

В началото на юни министърът на вътрешните работи Даниел Митов, заедно с австрийския министър Герхард Карнер, откриха 23-та сензорна линия в района на с. Голям Дервент. Днес се въвежда в експлоатация по-сложен участък край Болярово с 101 термокамери по 5 км от граничната линия. До края на септември се очаква откриването на още две линии – СЛ33 с 106 камери и СЛ21 със 101 камери, а до края на годината правителството планира изграждането на още шест нови сензорни линии.