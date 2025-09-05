Автор: Труд онлайн
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства.
Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища.
Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица, съобщи БНР. Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен.
Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене.
След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.
Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.