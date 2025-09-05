Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства.

Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища. 

Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица, съобщи БНР. Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен.  

Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. 

След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.

