Решението на българския парламент е да не изпращаме войски в Украйна, каза Росен Желязков пред Антонио Коща

Решението на Народното събрание е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Това каза премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който тази вечер пристигна на посещение в България.

Ще си изпълним ангажимента като страна, част от Коалицията на желаещите, в рамките и в предела на решението на Народното събрание, отбеляза българският министър-председател. Той подчерта, че участието на България ще бъде чрез антиминни спомагателни кораби и чрез летищна и друга спомагателна инфраструктура.

По-рано днес премиерът Желязков проведе видеоконферентна връзка между държавните и правителствени ръководители на страните от "Коалицията на желаещите“ и изтъкна, че гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир.

Визитата на Антонио Коща в България е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.