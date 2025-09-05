Разиграват спасителна операция по море в Бургас

Аварийно - спасителна операция по море ще се разиграе на 9 септември (вторник) на територията на Пристанище Бургас.

Съвместното учение „Аспарух 2025“ ще се проведе на 7 мо корабно място. В учението ще се включат: МВР, Районна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас (РД ПБЗН), Главна дирекция „ Гранична полиция” (ГДГП), МО, ВМС, Дирекция „Националната система 112, МТС, Морски спасително-координационен център (МСКЦ), Спасителни средства „Черно море“; Морска администрация Държавно предприятие пристанищна инфраструктура (ДППИ) и др.

Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ със съвместното на специализираните сили и средства на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации.