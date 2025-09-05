НСО с мерки за сигурност на честването на 140 г. от Съединението

На 6 септември (събота) Националната служба за охрана (НСО) въвежда в Пловдив засилени мерки за сигурност по повод 140 години от Съединението на България и празника на града.

Кулминацията на честванията е тържествената проверка (заря) с начало 20:30 часа на пл. „Съединение“.

На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив), уточниха от ведомството.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества.

Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието.

Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.