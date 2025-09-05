Терзиев: Другата седмица ще ви представим новия зам.-кмет по финанси на Столична община

Другата седмица ще ви представим новия зам.-кмет по финанси на Столична община, а на 10 септември ще започне работа. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев пред журналисти.



Той беше на проверка на строителството на нов корпус на 55 СУ "Петко Каравелов".

По думите му финансите на общината ще бъдат в добри ръце и всичко ще продължи да се движи по план. Столичният кмет каза още, че предстои и обявяване на нова структура на Столична община, като уточни, че по нея се работи активно. Целта е да бъде приета на последното заседание на СОС в края на септември.

На въпрос има ли познати лица в новия екип на администрацията Терзиев отговори "да, разбира се".



През юли Иван Василев обяви, че напуска поста заместник-кмет по финанси на Столична община след смяната на обслужващата банка на Общината. В началото на тази седмица Василев съобщи, че това е последният му ден в Столичната община като заместник-кмет.

Той отбеляза, че оставя добре работещо направление и екип от доказани професионалисти и експерти, които вярва, че ще продължат да дават най-доброто от себе си за развитието на общината. Столичният общински съвет на 25 август единодушно прие на извънредното заседание да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на Общината.

