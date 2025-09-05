Всеки четвърти студент във Варна ходи и на работа

Участието в политическия живот и в граждански активности не е приоритет за младите

Под 1% от младите хора във Варна не са ангажирани с работа или учене, а всеки четвърти студент се труди на пълен работен ден. Всеки шести прави това почасово, като същото важи и за 8% от гимназистите, сочи проучване на фондация „Силогия“, направено в периода май-юли сред 616 души на възраст от 15 до 29 г. по поръчка на общината. Резултатите от изследването бяха представени на среща с участието на представители на местната власт, академичната общност и неправителствения сектор. Те ще бъдат база за разработване на младежка стратегия, която да определи дългосрочните политики на общината в тази област.

Проучването показва, че младежите в морската столица са индивидуалисти. Най-големите ценности за повечето от тях са независимостта, поемането на отговорност, успешната кариера, образованието, докато участието в политическия живот и в граждански активности са поставени на най-заден план. В свободното си време преобладаващата част от хората до 29 г. слушат музика, общуват в социалните мрежи и сърфират в интернет, а четенето на книги е приоритет за малцина. За срещи младежите предпочитат публични пространства, основно в центъра на града, в търговските центрове и на спортни площадки. Голяма част от участниците в допитването са оптимисти за личното си бъдеще, а основните им притеснения са свързани с намирането на достойна работа, защото повечето смятат, че заплатите у нас на ниски.