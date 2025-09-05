Самолет на Lufthansa, излетял от София за Франкфурт, кацна аварийно в Белград заради пушек в кабината

Самолет на Lufthansa направи аварийно кацане в Белград. Пилотите на полета от София за Франкфурт са обявили извънредно положение, пише порталът AirLive.

Полет LH1425 на Lufthansa е излетял от София, в 12:57 часа.

След като достига крейсерска височина от 32 000 фута машината Airbus A321, с регистрация D-AIRA се отклонява от маршрута си, за да направи аварийно кацане в Сърбия.

Самолетът е трябвало да излети по-рано от София, но е излетял със закъснение от близо час.

Според сръбските медии аварийното кацане се е наложило заради пушек в кабината.