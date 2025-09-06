България чества 140-ата годишнина от Съединението

Честваме 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 6 септември 1885 г. е изключително важна дата в българската история, защото води до обединението на голяма част от българските земи, което е ключова национална цел след Освобождението. Това е акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили.

Съединението е кулминацията на един дългогодишен национален идеал – обединението на българския народ в една държава. Берлинският договор от 1878 г. разкъсва българските земи, създавайки Княжество България и автономната област Източна Румелия, Съединението възстановява териториалната цялост, макар и не в пълните граници, предвидени от Санстефанския мирен договор. Съединението е акт, който показва, че българите могат да действат независимо. То се извършва въпреки съпротивата на Великите сили, а България се превръща в суверенна държава, способна да защитава собствените си интереси.

Въпреки първоначалните трудности и опасността от война, Съединението доказва, че България е фактор на Балканите. Успешната отбрана срещу Сърбия в Сръбско-българската война от 1885 г. утвърждава международния авторитет на страната и показва военната ѝ сила. Това е важна стъпка към пълната независимост, която е постигната през 1908 г. Събитията около Съединението и последвалата война укрепват националното съзнание и единството на българите. Всички социални прослойки и политически сили се обединяват около общата кауза, което е решаващо за успеха на акта. Това е пример за национална сплотеност в името на общ идеал.

По традиция център на тържествата е Пловдив, където официалното честване ще започне в 10:00 часа с тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица", отслужен от Пловдивския митрополит Николай. След това ще се извърши полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.