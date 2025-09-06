Терзиев при откриването на монумента на ген. Владимир Вазов в София: Нека този паметник бъде не просто спомен, а вдъхновение

Нека този паметник бъде не просто спомен, а вдъхновение. Ген. Владимир Вазов е велик българин, чиято памет трябва да почитаме и чието дело не трябва да оставяме в небитието. Това каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на монумента в столицата.

Терзиев припомни думите на ген. Вазов, произнесени при избора му за кмет на София: „Ние имаме дълг и трябва непременно да направим всичко, което е възможно. Пред общото благо на столицата ще заглъхнат партийните и частни интереси. Ние всички трябва да се почувстваме като софийски граждани с еднакви и общи интереси, с еднакви задължения. Ще трябва да си подадем дружно ръка и на дело да осъществим и да покажем хубавия девиз – "Съединението прави силата". Столицата е една малка държава и ако така присърце се заловим за работа, бъдете уверени, че ще се създадат условия, при които нашата млада столица не само ще расте без да старее, но тя постоянно и бързо ще се разхубавява, ще става все по-приветлива, чиста, хигиенична и благоустроена, та да служи за пример не само на другите български градове, но и на градовете на чуждите държави, за да бъде една истинска столица на Балканите.“

Кметът на София Васил Терзиев посочи, че паметникът не е само жест на историческа благодарност, а послание към всички нас за гражданска отговорност, професионализъм и личен морал.

Много е важно не само да имаш герои, които се раждат по време на битки, но историята да ги помни и почита, и да се вслушваме в това, което те са ни оставили като завет, добави пред медиите кметът Васил Терзиев.

В Деня на Съединението в София бе открит паметник на ген. Владимир Вазов. На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров, както и граждани. Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“. Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.