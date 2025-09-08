Орбан предупреди: Eврозоната може да се изправи пред хаотичен и скъп разпад

Унгарският премиер Виктор Орбан предупреди на 7 септември, че еврозоната може да се изправи пред „хаотичен и скъп“ разпад, освен ако не бъдат въведени реформи, твърдейки, че предстоящият бюджет на ЕС за 2028-2035 г. „може да е последният, ако нищо не се промени“.

Говорейки на годишния Граждански пикник в Коче, югозападна Унгария, Орбан заяви, че ЕС не е успял да постигне основополагащата си амбиция да се превърне в глобална политическа и икономическа сила, твърдейки, че институциите му не са добре подготвени да се справят с настоящите предизвикателства, и заяви, че еврото е разочаровало поради липсата на обща фискална политика.

Срещата в Коче е неформална среща на десноцентристки интелектуалци и бизнес, политически и културни лидери, където управляващата партия Фидес се подготвя за предстоящата парламентарна година и определя политическия дневен ред.

Тази година лидерът на опозицията Петер Маджар открадна светлината на прожекторите, като организира митинг само на няколкостотин метра от събранието на Фидес. Въпреки прогнозите на коментатори, свързани с Фидес, че Маджар ще предизвика смущения, събитието премина мирно под засилени мерки за сигурност.

Присъствието на Маджар в живописното селце недалеч от езерото Балатон принуди Фидес да скъса с дълга традиция, тъй като речта на Орбан беше излъчена на живо във Facebook за първи път.

Орбан предложи ЕС да се превърне в структура от концентрични кръгове. В този модел външен пръстен ще включва държави, които си сътрудничат само по отношение на военната и енергийната сигурност – потенциално включително Турция, Обединеното кралство и дори Украйна. Втори кръг ще включва членове на общия пазар, трети – тези, които споделят валута, и четвърти – тези, които търсят по-дълбок политически съюз. Орбан твърди, че такъв модел е различен от идеята за „Европа на много скорости“ и казва, че предлага най-добрия шанс за запазване на ЕС през следващото десетилетие.

Той заяви, че Брюксел използва войната в Украйна като претекст за взаимно поемане на дълга.

„Споделеният дълг се квалифицира като държавност; така са се появили Съединените щати. Освен това, те смятат, че Украйна е най-добрият инструмент за съвместно задлъжняване. Не трябва да виждаме само войната и геополитиката, но и бъдещето на ЕС“, добави той.

Докато войната в Украйна продължава, Европейският съюз ще си остане „куца патица“, тъй като зависи от Съединените щати по отношение на сигурността, каза Орбан. Без помощта на САЩ ЕС не само не е в състояние да реши въпроса за Украйна, но дори не би могъл да гарантира собствената си сигурност, добави той.

Той добави, че създаването на паралелни общества е в напреднал етап и предупреди, че ще последват паралелни правни системи.

Той предупреди, че присъединяването на Украйна към ЕС ще въвлече блока в постоянен конфликт с Москва и вместо това призова за пакт за сигурност между ЕС и Русия.

Орбан определи бъдещето на Унгария като избор между по-дълбока интеграция с ЕС или запазване на собствения модел. Той предупреди, че съгласуването с Брюксел би означавало „насочване към бездната“, което би довело до приемане на еврото, по-високи данъци, загуба на регулирани цени на комуналните услуги и семейни субсидии, както и приемане на споделен дълг и военни ангажименти към Украйна. За разлика от това, Орбан заяви, че моделът на неговото правителство, „базиран на работа“, ще защити суверенитета, ще поддържа руските енергийни доставки и ще устои на натиска от ЕС върху миграцията и финансирането на войната.

Ветеранът на Унгария обяви стартирането на Национална консултация относно изтеклите данъчни предложения от опозиционната партия „Тиса“, като представи изборите догодина като тест за доверие. „Тиса“ опроверга валидността на документа и обяви намаляване на данъците върху минималната работна заплата и данък върху богатството върху състояния над 5 милиарда форинта (13 милиона евро), но „Фидес“ продължава да настоява за посланието, че домакинствата биха били по-зле с правителство на „Тиса“.

Това е първият път, когато Орбан стартира подобна инициатива срещу платформата на съперничеща партия, сигнализирайки, че дискредитирането на „Тиса“ се разглежда като най-силното оръжие в кампанията на „Фидес“ в момента, според анализатори.

Орбан обвини съперниците си в „секретност и скритост“ и заяви, че спазването на обещания от страна на Фидес – от изключване на МВФ до съпротива срещу миграцията и повторно въвеждане на пенсионни бонуси – е осигурило многократни изборни победи.