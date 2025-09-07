Руски дрон се озова в Полша на 50 километра от украинската граница

Дрон, идентифициран като руска система за примамка, известна като „Хербера“, беше открит в Източна Полша, на около 50 километра от украинската граница.

Инцидентът е станал близо до село Майдан-Селец в Люблинско войводство, според TVN24 на 6 септември.

Полското министерство на националната отбрана първоначално описа устройството като лишено от „военни характеристики“. Говорител на министерството предположи, че дронът може да е свързан с контрабандна дейност, отбелязвайки, че граничните служители вече са регистрирали случаи на контрабандни пратки с безпилотни летателни апарати.

Украински анализатори по отбраната, цитирани от „Милитарный“, обаче заключиха, че останките съвпадат с дрона „Хербера“ - руска примамка, предназначена да претоварва системите за противовъздушна отбрана по време на масови удари срещу Украйна.

Те посочиха специфични технически характеристики: маркировки за предполетна проверка с надпис „2.09“ с руското съкращение „БГ“, двуцилиндров двигател, идентичен с тези, открити на по-ранни места на катастрофи в Украйна, и отличителни структурни елементи.

Местната полиция съобщи, че обектът е открит от фермер в 17:40 местно време. Не е наблюдавана експлозия или пожар, нито са съобщени пострадали. Военната жандармерия е обезопасила мястото, докато полските специални служби изследват останките.

По време на нощната атака от 6 до 7 септември – най-голямата до момента – мониторингови групи регистрираха поне един руски дрон, пресичащ от Волин в полското въздушно пространство, където той беше проследен от полската авиация, преди да изчезне от радара.

Русия изстреля повече от 800 дрона срещу Украйна по време на тази атака. Дронове-примамки като „Хербера“ се използват за изтощаване на украинските и съюзническите системи за противовъздушна отбрана, което позволява на ударните дронове и ракети да проникват по-ефективно.