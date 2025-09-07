Реален доход на домакинствата на глава от населението в Европа: Кои страни имат най-голямо увеличение и спад?

Реалният доход на домакинствата на глава от населението е спаднал в много европейски страни през първото тримесечие на 2025 г. в сравнение с предходното тримесечие. Сред най-големите европейски икономики, Обединеното кралство е регистрирало най-рязък спад - с 1,3%. За разлика от това, реалният БВП на глава от населението се е увеличил в повечето европейски страни.

Разполагаемият доход на домакинствата е общата сума пари, с която домакинствата разполагат за харчене след приспадане на данъци и осигурителни вноски. Хората използват този доход, за да покрият нуждите си или да спестят. Той включва заплати и надници, доходи от самостоятелна заетост и некорпорирани предприятия, пенсии, социални помощи и доходи от финансови инвестиции. Според ОИСР, това е обективна мярка за материалното качество на живот.

През първото тримесечие на 2025 г., сред 16-те европейски страни с налични данни, десет са регистрирали спад в реалния доход на домакинствата на глава от населението, докато шест са регистрирали увеличение. Унгария е отбелязала най-силен растеж - с 1,9% в сравнение с предходното тримесечие. Белгия (1,3%), както и Дания и Италия (по 1%), също са отбелязали значителни печалби.

Доходите в Италия се възстановиха „от свиване през предходното тримесечие, подкрепено главно от възнагражденията на служителите и нетния доход от собственост“, установи ОИСР.

Нидерландия (0,3%) и Франция (0,2%) също отбелязаха по-умерено увеличение на реалния доход на домакинствата.

Реалният доход на домакинствата намаля във Великобритания и Германия

БВП на глава от населението показва размера на икономиката, докато доходът на домакинствата на глава от населението показва какво всъщност вземат хората вкъщи. Реалният растеж се коригира спрямо инфлацията, предоставяйки по-точна картина на икономическите промени. Реалните промени в доходите на домакинствата отразяват жизнения стандарт на хората.

В Обединеното кралство и Германия отбелязаха спад в реалния доход на домакинствата на глава от населението съответно с 1,3% и 0,4%. Според експерти на ОИСР това се дължи на „инфлацията на потребителските цени, която ерозира растежа на номиналните доходи“.

Във Великобритания спадът последва сравнително силно увеличение от 1,5% през четвъртото тримесечие на 2024 г., докато в Германия той представлява второ поредно тримесечно намаление от 0,4%.

Португалия регистрира най-голям спад от 4,5% в реалния доход на домакинства на глава от населението. Това се дължи „главно на увеличение на дължимите данъци“ според ОИСР. Това увеличение на данъците дойде след намаление през предходното тримесечие в резултат на промени в данъчния режим.

Домакинствата в Австрия, Гърция и Чехия също отбелязаха значителен спад съответно от 2,1%, 1,9% и 1,5%. Испания, една от петте най-големи икономики в Европа, регистрира лек спад от 0,2%.

Две скандинавски страни, Швеция (-1,3%) и Финландия (-0,4%), също бяха сред тези, в които реалният доход на домакинства на глава от населението намаля в началото на 2025 г.

Реалният БВП на глава от населението се е увеличил в повечето страни

Сред 27 страни реалният БВП на глава от населението се е увеличил в 20, докато е намалял в седем - предимно с много малък марж. В ЕС реалният БВП на глава от населението се е увеличил с 0,5%, докато в ОИСР е регистрирано по-малко увеличение от 0,1%.

Ирландия отбеляза най-голямо увеличение от 7%, въпреки че често се откроява като аномалия в сравненията с БВП поради високите чуждестранни инвестиции. Затова икономистите използват БНД, мярка, която по-добре отразява реалната икономическа активност на Ирландия.

Исландия (2%), Полша и Турция (и двете с по 0,8%), и Чехия (0,7%) регистрираха растеж от над 0,5% на реалния БВП на глава от населението. Повечето други увеличения останаха на ниво от 0,3% или по-ниско.

Дания (-1,4%) и Люксембург (-1,3%) отбелязаха най-рязък спад на реалния БВП на глава от населението.

Сред петте най-големи икономики в Европа, тримесечните промени през първото тримесечие на 2025 г. варираха от 0,1% във Франция до 0,5% във Великобритания.