От "Газпром" предупреждават: Европа може да изпита сериозни проблеми с газоснабдяването в случай на студена зима

Ръководителят на "Газпром" Алексей Милер заявява, че Европа може да изпита сериозни проблеми с газоснабдяването в случай на студена зима. Думите му са предадени от ТАСС.



"В момента наблюдаваме реалност, която се влошава все повече и повече. Ето за какво говорихме. Ще мине още една година, а ще стане ли още по-лошо? А ако сега, ако сега прогнозираме, че ще има студена зима, нормална студена зима? Това е реален проблем", заявява Милер.

През май бе съобщено, че обемът на газ, нагнетен в подземните хранилища в Европа през април, е достигнал максималното ниво за последните три години, възлизайки на 7,3 млрд. куб. м. При това изпомпването на газ е намаляло почти наполовина – до 1,5 млрд. куб. м. Според данни на Gas Infrastructure Europe, нагнетяването е нараснало с 19% в годишно сравнение.

Основните фактори са били топлото време и рекордният внос на втечнен природен газ, който е намалил търсенето на газ от хранилищата. Изпомпването е намаляло с 45% в сравнение с април 2023 г. — това е минималният показател за пет години.