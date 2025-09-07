Лавров за отношенията на Русия, Китай и Индия: Три велики сили, представляващи три велики цивилизации, признават общите си интереси в редица области

Русия, Китай и Индия са наясно с общите си интереси в редица области и има ясна тенденция страните да развиват партньорството си. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в коментар пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин.

Външният министър коментира тройното ръкостискане между лидерите на трите държави Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Дзинпин.

„Демонстрация, че три велики сили, представляващи три велики цивилизации, признават общите си интереси в редица области“, отбеляза Лавров.

Ръководителят на руското външно министерство подчерта, че това не означава, че всичко съвпада на 100%.

"Има очевидна тенденция и трите държави да развиват партньорството си", добави Лавров. "Държавите се възползват от областите, където имат едни и същи интереси. Това се отнася до икономическото развитие, решаването на социални проблеми и подобряването на благосъстоянието на населението."