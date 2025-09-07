Населението застарява, а ресурсите са недостатъчни: Здравната система на Гърция е пред колапс

Общественото здравеопазване в Гърция е подложено на все по-голям натиск, тъй като населението на страната бързо застарява, а ресурсите остават далеч под международните стандарти. Това сочи ново проучване, публикувано в авторитетното списание The Lancet.

Докладът прогнозира, че до 2050 г. повече от една трета от гърците ще бъдат на възраст над 65 години, а 13 % ще бъдат над 80 години. Вече 59% от хората на възраст 65 и повече години съобщават за хронични заболявания или здравословни проблеми, като този процент се покачва до 72,8% за хората над 75 години и 85,3% за хората над 85 години. Повече от половината от възрастните хора страдат от множество хронични заболявания, което поставя Гърция сред най-застаряващите популации в ОИСР.

„Здравните системи по целия свят са изправени пред нарастващи предизвикателства, включително застаряване на населението, увеличаване на разпространението на хронични заболявания и ограничени ресурси“, пишат авторите, цитирани от „Катимерини“. Те добавят, че в Гърция тези фактори „са се събрали през последните 15 години, разкривайки структурни слабости и изпитвайки устойчивостта на системата“.

Проучването посочва като основни заплахи недостатъчното финансиране, слабата първична медицинска помощ и дисбалансите в работната сила. Разходите за обществено здравеопазване през 2022 г. са 8,6 % от БВП – около 3000 долара на човек, в сравнение със средната стойност за ОИСР от 5000 долара. Надзорът остава фрагментиран, а националната здравна организация EOPYY не е използвала своята покупателна способност, за да се превърне в стратегически купувач на услуги. Болниците са претоварени, отчасти поради липсата на ефективна първична медицинска помощ.

Разпределението на работната сила е неравномерно: през 2023 г. Гърция имаше почти толкова кардиолози, колкото Германия, страна, която е осем пъти по-голяма, но само 388 онколози и 1159 стажанти уролози.

Рисковете, свързани с начина на живот, влошават положението, като 25 % от гърците пушат редовно, а 41 % от децата на възраст от 5 до 9 години са с наднормено тегло.

Миграцията увеличава търсенето, тъй като едно от всеки три бежански домакинства включва членове с нужди, свързани със здравето. Екстремните климатични явления, включително горещите вълни и горските пожари, създават допълнителни предизвикателства.