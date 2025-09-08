Молбите за убежище в Европейския съюз са намалели с 23% през първите шест месеца на 2025 г., което се дължи на значителния спад в броя на сирийците, търсещи закрила, съобщи Агенцията на ЕС за убежище.

Данните показват, че сирийците са подали около 25 000 молби в 27-те държави членки на ЕС, Швейцария и Норвегия (ЕС+), което е с 66% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

„Това значително намаление едва ли се дължи на промени в политиката на ЕС“, се посочва в доклад на EUAA, като вместо това се цитира свалянето от власт на дългогодишния лидер Башар ал-Асад.

„С новите сирийски власти, които се застъпват за стабилност и възстановяване, много сирийци, които са били разселени, очевидно са станали по-надеждни за завръщане, за да възстановят своите общности“.

Сирийците, които дълго време са били най-голямата група кандидати, сега са третата по големина група след венецуелците и афганистанците.

От своя страна Германия беше изместена от Франция и Испания като водеща дестинация за търсещите убежище.

Общо страните от ЕС+ са получили 399 000 молби за убежище през първите шест месеца на годината.

Засегнати от икономически и политически сътресения в родината си, венецуелците са 49 000 от тях.

Общото намаление ще бъде приветствано в Брюксел, тъй като ЕС е под натиск да ограничи миграцията след влошаването на общественото мнение, което доведе до изборни победи на крайната десница в няколко държави членки.

По-рано тази година Европейската комисия обяви планове за улесняване на отхвърлянето на търсещите убежище и засилване на депортациите.