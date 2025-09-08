Берлин удължава контрола си върху дъщерните дружества на "Роснефт"

Руската компания държи 12% от капацитета за преработка на петрол в страната

Германското правителство реши да запази контрола върху местните подразделения на руската държавна компания "Роснефт", включително и върху голямата рафинерия в североизточния германски град Швет.

Правителството удължава държавния контрол върху рафинерията Пе Це Ка Швед (PCK Schwedt), установен през 2022 г., с още шест месеца до 10 март 2026 г., съобщи днес германското министерство на икономиката, предаде БТА.

Рафинерията, разположена на около 90 километра североизточно от Берлин, близо до границата с Полша, снабдява големи части от Североизточна Германия, включително столицата, с бензин, мазут, керосин и химически продукти.

Контролът на германското правителство върху рафинерията, която е 54 процента собственост на германските подразделения на "Роснефт", трябваше да бъде само временен.

"Роснефт" се опитва да продаде германските си активи, след като Берлин пое контрола над тях след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна. Впоследствие германското правителство реши да прекрати доставките на руски петрол за рафинерията, което я принуди а търси алтернативни източници.

Удължаването на контрола гарантира снабдяването на федералните провинции Берлин и Бранденбург и осигурява стабилността на обекта в Швет, заяви министерството.

"Продажбата би била юридически най-сигурният и следователно и най-бързият начин да се позволят инвестиции в рафинериите и да се гарантира стабилността на обектите в Германия", допълни ведомството.

Германските подразделения на "Роснеф" имат миноритарни дялове и в рафинериите "МиРо" (MiRo) в Карлсруе и в "Байернойл" (Bayernoil) във Фохбург. Общо "Роснефт" държи около 12 процента от капацитета за преработка на суров петрол в Германия.