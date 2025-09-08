Не е дрон „Шахед": Стана ясно с какво е атакувана сградата на украинското правителство (СНИМКИ)

Сградата на украинското правителство в центъра на Киев не е била атакувана с дрон „Шахед" по време на масираната руска въздушна атака по цели в Украйна, в нощта на 7 септември, а е ударена от крилата ракета.

Това съобщиха специализираното издание Defense Express и посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова .

Анализът на отломките показва, че правителствената сграда е била ударена от ракета „Искандер“, но бойната й глава, с тегло 450 кг, не е експлодирала, според източници на изданието. В същото време, пожарът, който е възникнал на най-горните етажи на сградата, е предизвикан от запалване на ракетното гориво.

Изданието припомни, че според сводката на Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна, руснаците са използвали 9 крилати ракети 9М727 от оперативно-тактически ракетен комплекс „Искандер“ по време на масираните атаки онази нощ, четири от които са свалени.

От своя страна, посланик Матернова също потвърди, че руснаците са използвали ракета „Искандер“ за удара, но погрешно отбеляза, че тя е балистична.

„Видях го с очите си: Путин знае точно какво прави. Балистичната ракета „Искандер“, която удари кабинета на министрите, беше насочена точно там - в самото сърце на украинското правителство. Показаха ни значителни останки от самата ракета. И много шрапнели, останали от касетъчния боеприпас, вграден в „Искандер“, написа Матернова.

Тя публикува и снимки от мястото на удара, а също и на фрагмент от ракетата.

Крилатата ракета 9М727 е една от трите, проектирани за ОТРК „Искандер“ и е наричана „Искандер-К“ или Р-500. Смята се, че е наземна версия на 3М-14 „Калибър“. Един от най-известните епизоди с използването й в руско-украинската война е ударът по драматичния театър в Чернигов през 2023 г.: