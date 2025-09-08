ЕС готви нови санкции срещу руски банки и енергийни компании

Европейският съюз обмисля нови санкции срещу около шест руски банки и енергийни компании като част от поредния кръг от мерки, целящи да окажат натиск върху президента Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна, съобщава Bloomberg.

Пакетът, който ще бъде 19-ият по ред от началото на пълномащабната инвазия на Москва през 2022 г., може да включва и мерки на ЕС срещу руските системи за плащания и кредитни карти, криптоборсите, както и допълнителни ограничения върху търговията с петрол на страната, според запознати с въпроса.

Блокът се надява да координира някои от най-новите си мерки със САЩ, заявиха източниците, които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят частни разговори. Делегация от служители на ЕС ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да се срещне с американските си колеги и да обсъди възможностите за съвместни действия.

„Готови сме да увеличим натиска върху Русия, но се нуждаем от подкрепата на нашите партньори в Европа“, заяви министърът на финансите Скот Бесент в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC в неделя.

"САЩ и Европа обсъждат нови санкции и вторични мита за Русия, надявайки се, че „сривът“ на руската икономика ще доведе Путин до мирни преговори с Украйна", добави той.

Досега американският президент Доналд Тръмп се въздържа от налагането на директни санкции срещу Русия, въпреки че пропусна да изпълни няколко самоналожени крайни срока и Путин продължава да се въздържа да преговаря за прекратяване на войната. Тръмп обаче удвои митата за Индия до 50% заради продължаващите й покупки на руски петрол.

Москва вече е подложена на тежки санкции както от САЩ, така и от Европа, но е успяла да избегне част от тяхното въздействие, като се снабдява с ограничени стоки от Китай и от други страни, както и като намира клиенти за своя петрол и газ в Индия и на други места.

В допълнение към по-нататъшни санкции за купувачите на руски петрол, САЩ обмислят санкции срещу тайния флот от петролни танкери на Москва и енергийните компании „Роснефт“ и „Лукойл“ като част от набор от възможни опции.

Последният пакет от ограничения на ЕС ще доведе до засилване на санкциите на блока срещу руските кораби, търговците на петрол в трети страни и може да въведе забрана за презастраховане на регистрираните танкери, казаха източниците.

ЕС обмисля и по-строги санкции срещу големите руски петролни компании, като премахне някои от настоящите изключения, от които се ползват компании като „Роснефт“. Обмисля се и забрана за износ на повече стоки и химикали, използвани от военната промишленост на Москва, както и търговски ограничения за чуждестранни компании, включително в Китай, които доставят тези стоки.

Пекин се превърна в ключов доставчик за руската армия, като позволи на Москва да увеличи производството на дронове, използвани за нанасяне на удари по украински градове.

Отделно от това, ЕС обмисля възможността да приложи за първи път „инструмента си за предотвратяване на заобикаляне“ срещу Казахстан, казаха източниците. Това би означавало, че на страната ще бъде забранено да внася определен набор от машини, които според търговските данни на блока все още се пренасочват в големи количества към Русия, където се използват за производството на оръжия, казаха източниците.

Те предупредиха, че използването на инструмента изисква обширни доказателства и, както всички санкции на ЕС, се нуждае от подкрепата на държавите членки. Предложеният от ЕС пакет от санкции може да се промени, тъй като ще бъде обсъден с държавите от блока в следващите дни и седмици.

Други мерки, които се обмислят, включват ограничения върху визи, върху пристанища, които работят със санкционирани кораби, и санкции върху услуги като изкуствен интелект, които имат военни последици, добавиха източниците.

Посланиците на ЕС бяха информирани за предложения пакет през уикенда и се очаква той да бъде официално представен в следващите дни.