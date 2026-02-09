Сиярто: Войната трябва да приключи възможно най-скоро и принудителната военна служба

Осигуряваме консулска защита на унгарски мъж, арестуван в Украйна

Осигуряваме консулска защита на унгарски мъж, арестуван наскоро в Украйна, който се е опитал да помогне на петима души да избягат в Унгария, написа министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто във Фейсбук.

Според изявление на министерството, министърът е подчертал в публикацията си, че с наближаването на четвъртата годишнина всички са се отегчили от войната.

„Украинският народ не иска да умира, но всеки ден виждаме кадри от действия за насилствено набиране на военна служба, често се провеждат открити преследвания по улиците на украинските градове. Много украински мъже - дядовци, бащи, братя, синове, внуци - отчаяно се опитват да избягат от Украйна, за да избегнат набиране на военна служба, което означава изпращане на фронта и вероятна смърт. Украинските граничари обаче правят всичко възможно и използват всички средства, за да заловят бегълците“, подчерта той.

„Украинските власти наскоро арестуваха унгарски мъж, който се опита да помогне на петима украинци да избягат в Унгария. Нашето генерално консулство в Берегсаш незабавно му предостави консулска защита и ние му съдействаме в полицейското производство. Този ​​случай също ясно показва: войната трябва да приключи възможно най-скоро, принудителната военна служба трябва да бъде спряна незабавно”, добави още Сиярто.