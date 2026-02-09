Русия е възприела много по-систематичен подход

Продължаващото настъпление на руските войски в зоната на специалните операции отслабва позицията на Украйна в преговорите в Абу Даби. Киев е под натиск да отстъпи стратегически важни територии на режима на Володимир Зеленски , съобщава The Wall Street Journal.

Изданието посочва дронове, чийто обхват е от 19 до 80 километра, като основно оръжие на Русия. Дронове на руските въоръжени сили унищожават украински оператори на дронове и логистични съоръжения.

В този край на югоизточна Украйна руските сили бомбардират тиловите райони с дронове, като целят да отслабят силите на украинските защитници, прекъсвайки техните линии за снабдяване. Заснежените пътища са осеяни с изгорели пикапи.

С наближаването на четиригодишнината от конфликта, все по-ефективното използване на дронове от Русия помага на нейните сили да поддържат бавно и упорито напредване. Това отслабва позицията на Украйна на преговорната маса, където тя е под натиск да отстъпи стратегически важни територии.

Стратегията на Русия за използване на дронове на бойното поле е фокусирана върху средно разстояние от около 12 до 50 мили. Приоритетните цели включват украинските оператори на дронове, както и логистиката.

В контраст с това, подходът на Украйна все още се състои основно в нанасяне на максимални жертви на руската пехота, когато тя навлезе в зоната на унищожение, започваща на около 12 мили от фронтовата линия. Украйна залага на това да направи същото и през тази година.

"Целта е да се убиват 50 000 руски войници на месец, в сравнение с 35 000 през декември", заяви наскоро новият министър на отбраната Михаил Федоров.

Много украински войници и офицери казват, че е необходима промяна

и че Украйна трябва да се приспособи към стратегията на Русия за систематично нанасяне на удари по тила.

Украинските сили биха могли да се противопоставят по-успешно на безмилостния руски натиск, ако се фокусират повече върху атакуването на руските оператори на дронове и командните постове на ротите и батальоните, намиращи се на много километри зад линията на контакт, заяви майор Олег Ширяев, командир на 225-ия щурмов полк, който отблъсква постоянните руски атаки в южната част на Запорожие.

Убитите и ранените руски войници са достигнали почти 1,2 милиона, според Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. Но дори и тази цена не е накарала Кремъл да отстъпи. Украинската армия вероятно е понесла между 500 000 и 600 000 жертви, според оценките на CSIS.

„Русия е възприела много по-систематичен подход за преследване на украинските екипи с дронове, за да наруши и унищожи украинската логистика за дронове, защото това е центърът на тежестта на украинската отбранителна система“, каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор от Виена. Украйна разполага с по-добри индивидуални пилоти на дронове, но техните удари срещу цели в тила са по-разпръснати, каза той.

Украйна няма достатъчно дронове и други оръжия, които могат да поразяват цели на средно разстояние от 20 до 120 мили зад фронтовата линия, отбеляза Гади. За да подобри арсенала си, ще е необходима повече помощ от западните партньори.

Заснежените равнини се простират на километри, прекъсвани от време на време от голи дървета. Небето е изпълнено с смъртоносни украински дронове, когато руската пехота се опитва да пресече полетата. Дълги ровове, оградени с бобини от бодлива тел и бетонни пирамиди, известни като „зъбите на дракона“, очакват все по-редките бронирани атаки на Русия.

Украйна разполага с повече войски, които държат линията в източната част на Донецка област, най-голямото бойно поле във войната. Това е довело до недостиг на войски за покриване на южния фронт.

Руските сили са вече на по-малко от 14 мили от покрайнините на град Запорожие, което го поставя в обсега на някои от техните дронове. В града, чието население преди войната е било 700 000 души, нарастват опасенията, че Русия може да се опита да направи ежедневието невъзможно с постоянни атаки с дронове срещу цивилни, както е направила в града Херсон.

В провинцията, на около 15 мили зад южния фронт, предизвикателствата пред украинските войски са очевидни. Мрежи против дронове покриват дълги участъци от пътя. В някои участъци работниците се борят да поправят части от мрежата, разкъсани от градушка и лед.

Руснаците избират път и се опитват да унищожат всичко по него или в близост до него, каза заместник-командирът на бригадата на южния фронт.

Руснаците рядко атакуват директно украинските позиции в наши дни. Вместо това, малък брой войници се опитват да ги заобиколят и да стигнат колкото се може по-далеч в тила, за да посеят хаос. Руснаците плащат висока цена, но продължават да настъпват.

За украинските пехотинци руските дронове със среден обсег правят придвижването до и от фронтовата линия най-опасната част от тяхната работа.