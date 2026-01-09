Кая Калас: Русия изпраща предупреждение към Европа и САЩ с „Орешник“

Изстрелването на руска ракета „Орешник“ срещу Украйна е „ясен знак за ескалация“ от страна на Москва и „предупреждение“ към Европа и Съединените щати. Това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.

По думите ѝ използването на хиперзвуковата ракета от последно поколение показва, че руският президент Владимир Путин „не иска мир“.

„Русия отговаря на дипломацията с повече ракети и унищожение“, посочи Кая Калас в публикация в социалната мрежа „Екс“.

По-рано Германия също осъди руския обстрел срещу Украйна с ракетата „Орешник“.