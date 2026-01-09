Кличко: Всеки, който има възможност да напусне Киев, да го направи

Хиляди домове в Киев са без отопление, регистрирани са и мащабни прекъсвания на електрозахранването. Жителите на Киев са призовани да пътуват извън града, където има алтернативни източници на енергия и отопление, ако е възможно. Това съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в своя Телеграм канал.

Кметът отбеляза, че градските служби работят в извънреден режим, но, добави той, метеорологичните условия ще бъдат трудни през следващите дни.

„Призовавам жителите на столицата, които имат възможност временно да напуснат града, където има алтернативни източници на електроенергия и отопление, да го направят “, заяви Кличко в изявление.

В момента половината от жилищните сгради в Киев - почти 6000 - са без отопление поради щети по критичната инфраструктура на столицата при вражеско нападение. Освен това градът изпитва прекъсвания във водоснабдяването.

„Комуналните служби възродиха социалните заведения - по-специално болниците и родилните домове - от мобилни котелни. И заедно с енергетиците работят за възстановяване на електрозахранването и топлоснабдяването на домовете на жителите на Киев“, отбеляза кметът на града.

В същото време Кличко призна, че нощната комбинирана атака срещу Киев е била най-болезнената за критичната инфраструктура на столицата.

Атака срещу Киев и региона на 9 януари

Припомняме, че в нощта на 9 януари Руската федерация нанесе масиран удар по Киев и Киевска област с десетки ударни дронове, балистични ракети и крилати ракети „Калибър“. Военновъздушните сили съобщиха, че столицата е била атакувана с ракети и дронове от различни посоки .

В резултат на руската атака срещу Киев 25 души бяха ранени, а още четирима загинаха .

Последствията от комбинирания удар са регистрирани в Дарницки, Днепърски, Деснянски, Печерски, Шевченковски, Холосивски и Святошински райони.

Общо 19 високи сгради са повредени в града. Катарското посолство също е ударено . Пострадали са детска градина, трамвайно депо, дизелов локомотив, автомобили, супермаркет и бензиностанция.

Трябва да се отбележи, че в момента 417 000 семейства в Киев са временно без електричество. Някои жители в Деснянски, Днепровски, Дарницки и Голосеевски райони на Киев останаха без ток.

В Киевска област 370 000 семейства останаха без електричество поради лошо време и руски атаки. Най-трудна е ситуацията в областите Бориспол и Бровари.