Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира корупционния скандал, в който са замесени бившият ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини и бивши членове на нейния екип. Той си спомни криминалната комедия „В Брюж“ – града, в който дипломатът в момента работи – и пожела на настоящото ръководство на ЕС същата съдба като на героите от филма, или поне на Могерини, съобщават руски медии.

Медведев каза още, че председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и настоящият ръководител на европейската дипломация Кая Калас са „просто безупречни“:

„Едната открадна безумна сума пари от ваксини по време на пандемията, докато съпругът на другата се възползва нечестно от договори с Русия“, изброи Медведев. „Докато Русия и САЩ преговарят за прекратяване на конфликта, мразовита Европа, водена от полулудите стари дами Урсула и Кая, енергично настоява за война до последния украинец“, добави Медведев. „Или ще завършат като двамата герои в гореспоменатия филм. Което искрено им пожелавам.”

Комедията от 2008 г. „В Брюж“ разказва историята на британски наемни убийци, криещи се в Белгия. След като допускат множество грешки, те умират – или по погрешка, или чрез умишлено самоубийство.

На 2 декември Европейската комисия (ЕК) и Европейската прокуратура потвърдиха, че белгийската полиция и Европейската прокуратура са извършили претърсвания в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома, по време на които три лица са били задържани. Те са обвинени в измами с обществени поръчки, включително в офертата на Европейската дипломатическа служба за програма за обучение на млади европейски дипломати в Колежа на Европа. Една от задържаните е Федерика Могерини, ръководител на Колежа на Европа.