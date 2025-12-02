Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа я потърси“, като обвини Европа в опит да саботира споразумението, което да сложи край на войната в в Украйна, съобщават руски медии.

Това изказване той направи преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, каза Путин.

По време на срещата с журналисти руският президент заяви още, че превзетият от руската армия Покровск в Донецка област е прекрасен плацдарм за разрешаване на задачите й в Украйна, тъй като предлага удобен достъп във всяка посока, която руският Генерален щаб сметне за необходима.

„Най-важното е, че във военно отношение това е отлична база за решаване на всички задачи, поставени в началото на специалната военна операция. Тоест, от тази база, от този район руската армия може лесно да напредва във всяка посока, която Генералният щаб сметне за най-перспективна“, добави държавният глава.

„Това беше един от най-мощните укрепени райони. Сега е изцяло в ръцете на руската армия“, заяви Путин.

Освен това той посочи, че украинската страна винаги е посочвала Покровск като приоритет.

Също така той покани западните журналисти да се убедят кой контролира града.