Европейските страни се обричат ​​на много по-скъпи енергийни източници

С отказа от руските енергийни доставки Европа ще стане зависима от много по-скъп газ и ще загуби водещата си позиция в световната икономика. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос за реакцията на Кремъл на съобщението на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, че ЕС напълно се отказва от руския газ, съобщават руски медии.

„Това означава, че Европа ще бъде зависима от газ, който е по-скъп, а понякога и значително по-скъп от руския газ. По този начин Европа се обрича на много по-скъпи енергийни източници, което неминуемо ще доведе до последици за европейската икономика и спад в конкурентоспособността на Европа. Това само ще ускори процеса, който се оформя през последните години, при който европейската икономика губи водещия си потенциал“, подчерта Песков.