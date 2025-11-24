"Газпром": Европа изтегли рекордни количества газ от хранилищата си

Това е най-голямото изтегляне, регистрирано някога за тези дати

Европа е изтеглила рекордни количества природен газ от подземните си хранилища (ПГХ) в периода 19–21 ноември, съобщи „Газпром“, позовавайки се на данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Това е най-голямото изтегляне, регистрирано някога за тези дати, пишат руски медии.

Според руския енергиен гигант „истинските студове още не са настъпили, а добивът от хранилищата вече достига исторически максимуми“. На 21 ноември нивата на запълненост на хранилищата в Европа са паднали под 80% – едно от най-ниските равнища за този период през последното десетилетие.

„Газпром“ предупреждава, че предвид предстоящите зимни месеци, при силни или продължителни студове недостатъчните запаси могат да застрашат надеждното газоснабдяване на европейските потребители.

Компанията припомня, че сезонът на добив тази година е започнал при относително ниски нива – 83% средно за ЕС, а в Германия и Нидерландия, които разполагат с най-големите европейски хранилища, запълнеността е била още по-ниска: съответно 76% и 72%.

От началото на отоплителния сезон на 13 октомври ЕС е изтеглил около 7,5 млрд. куб. м газ, а нетният добив възлиза на около 4,4 млрд. куб. м. Въпреки силното изтегляне, сумарният добив на 41-вия ден от максималното запълване остава 42% под средното за предходните пет години.