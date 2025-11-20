Избраха Мистър и Мисис икономика

Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова

Пет големи отличия „Мистър и Мисис Икономика“ бяха връчени по време на тържествена гала церемония, с която най-големият бизнес конкурс в България отбеляза своя 35-годишен юбилей. Събитието, организирано от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), събра представители на индустриалния и финансовия сектор, ключови бизнес лидери, дипломати и представители на институциите.

Най-високите отличия за визия, устойчивост и принос към икономиката

Големите призове „Мистър Икономика“ и „Мисис Икономика“ бяха присъдени на петима доказани лидери, които са оставили ярка следа в развитието на българската икономика през последните десетилетия – от началото на прехода до съвременните предизвикателства на глобалната среда. Те са отличени за стратегическо мислене, последователност, инвестиции в иновации, устойчив растеж и принос към подобряване на бизнес средата в страната.

Трима предприемачи бяха удостоени с отличието „Мистър Икономика“:

– проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“;

– проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“, една от най-влиятелните миннодобивни и индустриални групи у нас. Има значим принос за модернизацията на минната индустрия, за развитието на „Елаците-Мед“, както и за редица научни, образователни и социални инициативи, отличени с престижни национални награди. Носител е на орден „Стара планина“.

– проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник в адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“.

Призът „Мисис Икономика“ беше връчен на две дами, които ръководят ключови компании в банковия и индустриалния сектор:

– Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на „Пощенска банка“;

– д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на „Сименс“ за България и Северна Македония.

Всеки от носителите на престижните отличия получи емблематичната статуетка „Рибарят и златната рибка“, дело на Ставри Калинов – символ на визия, успех и съзидание.

Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова, която поздрави отличените и подчерта значението на конкурса, устоял на времето и превърнал се в най-престижната сцена за признание към българския бизнес.

Икономическите послания на вечерта

В изказването си Илияна Йотова отбеляза, че 2026 година ще бъде ключова за България заради въвеждането на еврото, но предупреди, че бизнесът се сблъсква с институционални затруднения. „Държавата избра да бъде ваш опонент, а не ваш съюзник“, заяви тя, като добави, че липсва реален разговор за стратегическото развитие на бизнеса в страната.

Председателят на КРИБ и домакин на церемонията Кирил Домусчиев също отправи критики към икономическата политика. Според него изминалата година е била изключително трудна, а следващата се очертава още по-предизвикателна заради „популистките бюджети“ и тежестта, която пада върху бизнеса. Въпреки това Домусчиев изрази увереност, че българската икономика има доказана устойчивост и способност да преминава през кризи.

Отличията в бизнес категориите – иновации, лидерство, устойчивост

По традиция по време на церемонията бяха връчени и награди в отделни бизнес категории, предварително разгледани и оценени от Управителния съвет на КРИБ.

„Внедряване на иновации“ – две награди

– Инж. Иван Рангелов, мениджър бизнес развитие в завода „Индекс 11“, отличен за уникалното производство на бета каротин от дрожди – едно от едва три такива предприятия в света.

– Томи Вер Елст, генерален мениджър на „Сенсата Технолоджис България“, за принос към високотехнологичните разработки на сензори и ролевия модел на българския развоен център.

„Пазарно лидерство“

– Николай Минев, изпълнителен директор на „Агрион Инвест“, лидер в управлението на земеделски активи.

– Представители на „Кока-Кола ХБК България“ и „Кока-Кола България“, отличени за утвърдено пазарно присъствие и корпоративна устойчивост.

„Инвестиции в местни общности“

– Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“, за дългогодишната ангажираност на компанията към социални, образователни и културни инициативи в региона на Средногорието.

„Енергийна сигурност“

– Станислав Черкезов, управител на „Адванс Грийн Енерджи“, за изграждането на най-голямата батерия за съхранение на енергия в Европейския съюз – стратегически проект за енергийната трансформация на региона.

„Устойчиво развитие“

– Доц. д-р Светослав Ценов, изпълнителен директор на Astellas за България и региона, за корпоративни инициативи, подобряващи достъпа до здравеопазване и повишаващи информираността за социалнозначими заболявания.

Специална награда „AI Ambassador“

Отличието получи младият предприемач Яни Лозанов, изпълнителен директор на „Етера Технолоджис“, за внедряване на иновативни AI решения в бизнеса и подпомагане на компании в процеса на дигитална трансформация.

35 години „Мистър и Мисис Икономика“ – традиция и авторитет

Конкурсът „Мистър и Мисис Икономика“ се провежда от 1990 година и през трите десетилетия се е превърнал в еталон за признание на бизнес успехите в България. От 2015 г. той се организира съвместно със КРИБ – най-голямата работодателска организация в страната. За своята 35-годишна история конкурсът е подкрепял и отразявал развитието на българската икономика, като се е утвърдил като символ на лидерството, предприемчивостта и модерния управленски подход.