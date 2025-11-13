МВФ призова Европа да повиши производителността

Европа трябва да предприеме реформи, насочени към по-голяма мобилност на работната сила и по-свободна търговия в рамките на Европейския съюз, с цел да повиши производителността и растежа си, които изостават спрямо САЩ. Този призив отправи Международният валутен фонд (МВФ) в най-новия си доклад, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

„Европа се установява в траектория на бавен и посредствен средносрочен растеж, но това може да бъде променено“, заяви Алфред Камер, директор на департамента за Европа на МВФ.

„Европа разполага с талантите, технологиите и спестяванията, необходими за по-бърз (икономически) растеж“, отчете той на събитие, организирано от „Банк дьо Франс“ (Banque de France), като допълни, че „тези ресурси просто не се използват с пълния си потенциал. На Европа ѝ липсват решителни политически действия“.

За еврозоната МВФ прогнозира темп на икономически растеж от 1,2 на сто за 2025 г. и 1,1 на сто за 2026 г. спрямо съответно 2 и 2,1 на сто за САЩ.

„Пълното премахване на вътрешните структурни различия (...) и намаляването на трансграничните бариери в рамките на ЕС до ниво, сравнимо с това в САЩ, биха позволили увеличаване на производителността в ЕС с 20,2 на сто“, се посочва в доклада.

Приблизително половината от този ръст на производителността би могъл да се генерира от национални усилия, а другата половина - от задълбочаването на единния европейски пазар.

„Като се вземат предвид страничните ефекти, свързани с увеличените инвестиции, подобни реформи почти биха съкратили разликата в доходите на човек от населението със САЩ“, пише още в доклада.

Дори междинен сценарий, при който структурните различия се намаляват само наполовина, би генерирал „значително увеличение на производителността“ от 8,7 на сто.

Докладът отдава разликата в производителността в рамките на ЕС предимно на неефективността на бизнес центровете - региони, където са концентрирани множество компании (подобно на Силициевата долина в САЩ, а в Европа - високотехнологичната зона в провинция Бавария в Германия или френския столичен регион Ил дьо Франс), които представляват приблизително 60 на сто от европейския брутен вътрешен продукт (БВП).