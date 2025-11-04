Катар заплаши Европа със спиране на втечнения газ

Катар, един от водещите производители на втечнен природен газ (LNG) в света, заплаши да спре износа си за Европа заради плановете на Брюксел да въведе нови изисквания и глоби за доставчиците.

Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби заяви пред Франс прес, че страната е недоволна от Директивата за дължимата грижа на корпорациите към устойчивостта. Според нея големите компании трябва да адаптират дейността си така, че да елиминират всякакво неблагоприятно въздействие върху човешките права и околната среда.

Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени, включително и санкцията за неизпълнение, която възлиза на 5% от глобалния оборот на компанията.

През последните месеци договори за катарски газ сключиха френската „Total“ и италианската „Eni“. Европа планира да прекрати напълно доставките на руски втечнен газ до началото на 2027 г.