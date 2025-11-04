Електрификацията може да спести 250 млрд. евро на Европа годишно

До 2040 г. чрез ускорена електрификация Европа може да спести до 250 млрд. евро годишно. Това е посочено в доклада "Енергийна сигурност и конкурентоспособност на Европа - ускоряване на електрификацията" на "Шнайдер Електрик" (Schneider Electric), получен в Труд.

В документа се подчертава ключовата роля на електрификацията за бъдещето на Европа. В момента степента на електрификация на Стария континент е едва 21 на сто - стойност, която не се е променила през последното десетилетие. тя е с 10 процента по-ниска спрямо нивото в Китай, където процесът се развива динамично. В същото време разходите за битова електроенергия в Европейския съюз (ЕС) са средно 0,27 евро/kWh, докато в САЩ те възлизат на 0,15 евро, а в Китай - 0,08 евро. Това означава, че ежедневните енергийни разходи на един гражданин в ЕС са три пъти по-високи в сравнение с тези в Китай, е посочено в доклада.

В него е допълнено, че т. нар. енергиен триъгълник - балансът между достъпност, сигурност и устойчивост - остава предизвикателство, като високата зависимост от изкопаеми горива поддържа разходите високи и отдалечава Европа от целите за декарбонизация. Въпреки това емисиите в ЕС вече са намалели с 37 на сто спрямо нивата от 1990 година.

Проучването отбелязва, че темповете на електрификация в отделните държави от ЕС варират значително поради различия в инфраструктурата, политиките, пазарната зрялост и потребителското възприемане. Докато северноевропейските страни напредват значително в електрификацията на транспорта и сградите, други европейски държави тепърва започват да насочват своите усилия в тази насока. Южна Европа показва по-високи нива на електрификация в сградния сектор, а Западна и Централна Европа - нарастващи инвестиции в промишлената електрификация и в инициативи за децентрализирано производство. Така например в България нивото на електрификация в сградния сектор е 52 процента, което е едно от най-високите в региона, докато в промишлеността делът на електрификацията достига 32 на сто. За да остане конкурентоспособна на глобалната сцена, Европа трябва спешно да ускори прехода си към по-електрифицирано бъдеще, е отбелязано в проучването.

Според проучването ЕС харчи над 380 млрд. евро годишно за енергиен внос, като близо 60 на сто от енергийните му нужди се покриват от външни източници.

Докладът очертава няколко ключови подхода, които трябва да бъдат приложени. На първо място, политиците трябва да работят за намаляването на ценовата разлика между електроенергията и природния газ чрез постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, както и за промяна на данъчната политика в енергийния сектор с цел насърчаване използването на чиста енергия.

Ускоряването на инвестиционния поток е не по-малко важно, отбелязват експертите. Необходимо е да се опрости достъпът до инвестиции, да се предоставят целеви стимули, особено за малките и средните предприятия, и да се насочат приходите от системите за търговия с емисии и иновационните фондове към проекти за електрификация, е посочено в анализа.

Докладът също така подчертава значението на създаването на стабилни местни пазари, което включва въвеждане на задължителна електрификация при новите сгради и индустриални процеси, подкрепа за бързото внедряване на термопомпи и електрически превозни средства, както и насърчаване на инициативите за децентрализирано производство и потребление на енергия.

Насърчаването на местното развитие чрез устойчиви обществени поръчки, ускорена стандартизация и приоритизиране на подкрепата за европейските иновации и производство ще гарантира, че икономическите и социалните ползи от електрификацията ще станат факт в цяла Европа, заключава проучването.