"Лукойл" продава международните си активи на "Гунвор"

Санкционираният руски петролен гигант „Лукойл“ обяви, че е приел предложение от енергийния търговец Gunvor Group за покупка на дъщерното си дружество Lukoil International GmbH. Сделката следва плановете на „Лукойл“ да продаде международните си операции, след като миналата седмица компанията беше засегната от американски санкции, пишат руски медии.

Gunvor е поел ангажимент да не преговаря с други купувачи, а сделката ще подлежи на одобрение от правителството на САЩ.

„Лукойл“ е най-диверсифицираният руски петролен производител на международните пазари, с бизнеси в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Египет, Обединените арабски емирства и няколко западноафрикански държави. В тези проекти компанията държи предимно миноритарни дялове, а делът на международното производство в общото производство на „Лукойл“ е едва 5%.

Изключение е Ирак, където „Лукойл“ контролира 75% от проекта „Западна Курна 2“ и 80% от Блок 10 в същия район. През април 2025 г. проектът е произвел над 480 000 барела на ден, а се очаква Блок 10 да достигне 30 000 барела на ден тази година.

Американските санкции позволяват транзакции с „Лукойл“ и дъщерни дружества, където компанията има над 50% участие, до 21 ноември. Плащанията през този период трябва да се извършват в блокирана сметка. „Лукойл“ обяви, че може да поиска удължаване на лиценза, за да гарантира непрекъсната работа на международните си активи.

Международният търговски бизнес на „Лукойл“ надвишава по мащаб проучвателните и производствени операции. През миналата година компанията е търгувала 59,6 милиона тона петрол, средно 1,19 милиона барела на ден, чрез търговското си подразделение Litasco, базирано в Женева и Дубай.

Компанията притежава над 5 300 бензиностанции в 20 страни и рафинерии в Европа – в България и Румъния, с общ капацитет около 270 000 барела на ден. Международните активи на „Лукойл“ представляват приблизително една четвърт от капитализацията на компанията.

Gunvor е международна енергийна търговска компания с активи като рафинерии, терминали, нефтопроводи и танкери. Основана в Кипър през 2000 г., с главен офис в Женева, компанията е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura. Gunvor твърди, че не работи с руски петрол, в съответствие с международните санкции.

До 2014 г. руският милиардер Генадий Тимченко притежаваше 43,5% от компанията, но продаде акциите си на другия съосновател Торнобьорн Торнквист, който сега държи над 85% и е председател на Съвета на директорите.