Безработицата падна до 3,5% през септември

Безработицата в Европейския съюз е на равнище от 6 на сто през септември, като остава без промяна в сравнение с август, а в еврозоната също запазва ниво от 6,3 на сто, колкото беше и през предходния месец, показват публикувани днес сезонно изгладени данни на Евростат.

Спрямо септември 2024 г. в ЕС безработицата нараства с 0,1 процентен пункт, а в еврозоната остава на същото равнище.

В България равнището на безработица през септември е 3,5 на сто спрямо отчетените 3,6 на сто месец по-рано и 4 на сто през деветия месец на 2024 г. Така страната ни се нарежда на пето място по най-ниско равнище на безработица в ЕС през септември 2025 година.

По оценки на Евростат през септември 2025 г. 13,2 милиона души в ЕС са били безработни.

Най-висока безработица през септември е отчетена в Испания – 10,5 на сто, Финландия – 9,8 на сто и Швеция – 8,7 на сто. Най-ниска е в Малта и Чехия – по 3 на сто, Словения – 3,1 на сто, Полша – 3,2 на сто и България – 3,5 на сто.