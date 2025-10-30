Условията за правене на бизнес се влошават

Прогнозите на търговците на дребно за следващите месеци са неблагоприятни

В услугите задържат цените

Бизнес климатът в страната през октомври се влошава спрямо предходния месец, показва анкета на Националния статистически институт сред мениджъри на фирми. Влошаване на условията за правене на бизнес е регистрирано във всички сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Бизнес климатът в промишлеността се влошава в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно притока на нови поръчки през последните три месеца, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Същевременно през октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства минимално и достига 75,4%.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава и засилване на отрицателното влияние на факторите “недостатъчно търсене от чужбина” и “недостатъчно търсене от страната”. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

През октомври бизнес климатът в строителството се влошава, което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях в следващата половин година се очаква леко намаление на новите поръчки, което ще доведе и до свиване на дейността в краткосрочен план. Това е характерно за зимния период от годината. Най-сериозните затруднения за дейността на дружествата остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна ръка и цените на материалите.

Относно продажните цени в строителството очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Най-голямо е влошаването на бизнес климата в търговията на дребно, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците за състоянието на фирмите от “по-добро” към запазване на “същото”. Оценките им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, но прогнозите им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Основните проблеми за развитието на търговията на дребно продължават да бъдат конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостигът на работна ръка. Търговците на дребно не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.

И в услугите бизнес климатът през октомври се влошава, което се дължи на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите. Мненията им за настоящото търсене на услуги са неблагоприятни, докато в прогнозите им за следващите три месеца има известен оптимизъм. Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на фирмите от сектора на услугите, са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна ръка, като през последния месец се отчита засилване на негативното им въздействие. Относно продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.